Cagliari, crollo dell’aula magna: a Sa Duchessa biblioteca chiusa e stop alle lezioni

Chiusura della biblioteca “Dante Alighieri” e stop alle lezioni di alcuni corsi di laurea per una settimana. La decisione è dell’Ateneo cagliaritano dopo il crollo dell’aula magna Vardabasso del Polo Sa Duchessa. “Stiamo lavorando già da stanotte per capire le cause di questo cedimento, collaborando con le autorità e con le forze dell’ordine intervenute”, si legge nella pagina Facebook dell’Ateneo, “confermiamo che gli edifici erano vuoti e che pertanto non ci sono stati feriti”.

Vengono poi pubblicate alcune informazioni di servizio per gli studenti.

Per tutta la settimana saranno sospese le lezioni previste per i seguenti corsi di laurea.

Lauree triennali: Lingue e cultura per la mediazione linguistica e Lingue e comunicazione

Laure magistrali: Lingue e letterature moderne europee e americane, Traduzione specialistica dei testi

“A partire dalla prossima settimana le lezioni dei corsi di laurea appena citati si svolgeranno online. Anche la biblioteca “Dante Alighieri” resterà chiusa sino a venerdì”, conclude l’Ateneo.