Cagliari, crolla un pezzo di soffitto in un’aula di Sa Duchessa: dopo due anni torna la paura, studenti a casa e stop alle lezioni all’ università

A quasi due anni dalla tragedia sfiorata con il crollo dell’aula magna pochi istanti dopo l’uscita degli studenti, torna la paura nel polo umanistico dell’università di Cagliari, a Sa Duchessa. Un piccolo pezzo di cemento è caduto dal soffitto mentre gli studenti si trovavano a lezione in aula, la 1 B del plesso di Psicologia. La lezione è stata subito sospesa dopo la segnalazione da parte degli stessi studenti. Il frammento, fortunatamente, non ha colpito nessuno. Ma i ragazzi, dopo aver consultato il docente, hanno ritenuto più opportuno lasciare sedie e banchi per paura che piombasse su di loro altro materiale. E per prudenza, visto il precedente a poche decine di metri da lì, dove proprio due anni fa, il 18 ottobre, c’era stato il crollo dell’ex aula di Geologia. L’edificio di Psicologia è molto più recente e non dovrebbero esserci problemi strutturali. Ma il distacco anche di un piccolo frammento di cemento ha generato negli studenti un po’ di apprensione. Dunque lezione finita e tutti a casa, giustamente.

Del resto, negli ultimi anni i crolli si sono ripetuti nei locali frequentati dagli studenti: biblioteca di Ingegneria, sala mensa di via Trentino e cittadella di Monserrato, e poi l’aula magna Vardabasso di Sa Duchessa e oggi l’aula di Psicologia.

Era marzo 2015 quando crollò il contro-soffitto dell’ingresso della casa dello studente di via Trentino. Il 2 maggio 2018 crolla un pezzo di controsoffitto alla cittadella Universitaria di Monserrato in uno dei piani dell’asse E. Forti piogge e conseguenti infiltrazioni nell’edificio fecero cascare pezzi di calcinacci. La scena si ripete in modo più clamoroso il 3 dicembre 2019. Prima la “pioggia” dai soffitti di alcune aule del blocco H, quello di Biologia e Chimica. Poi, i pezzi dei pannelli del soffitto dei corridoi che si staccavano mentre gli studenti lasciavano le aule, fortunatamente, senza subire danni. Il 4 dicembre 2019 si allagano i locali della facoltà di Giurisprudenza e il 12 dicembre 2019 in via Trentino crolla una parte del soffitto della mensa universitaria.

Un altro episodio il 28 settembre 2020 nella biblioteca della facoltà di Ingegneria, in via Marengo. Nella notte crollò una parte del controsoffitto. Risultato: “struttura inagibile”.