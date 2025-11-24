Cagliari, crolla un albero enorme in viale Fra Ignazio: “Sfiorate diverse auto per un soffio, Comune ko sul verde”. La denuncia della consigliera Stefani aLoi di Fdi: “Vi ricordate Piovono polpette? A Cagliari invece piovono — anzi, cadono — alberi. L’assessore al Verde, questo illustre sconosciuto, continua a comparire solo per conferenze stampa e promesse di “cura del patrimonio arboreo”. Poi però il risultato è questo: poco fa, in viale Fra Ignazio, un albero è crollato in mezzo alla strada come se nulla fosse. Non ha colpito auto solo per un soffio, perché sono state letteralmente scansate per un pelo: un rischio enorme per chiunque si trovasse a passare in quel momento. E tutto questo a pochi metri dall’ingresso di Economia e dalla fermata del Pollicino, zone attraversate ogni giorno da studenti, lavoratori e famiglie. E mentre assistiamo a questa scena, è difficile dimenticare quando qualcuno gridava allo scandalo contro “Truzzu motosega”, il cui unico torto è stato quello di catalogare e mettere in sicurezza gli alberi pericolanti e malati. Adesso che gli alberi cadono da soli… silenzio. Anzi: aggittoriu, perché stavolta qualcuno poteva davvero farsi male. Cagliari merita molto più di interventi spot e slogan ecologisti a giorni alterni. Merita sicurezza, serietà e una gestione competente del suo patrimonio verde”, conclude la consigliera comunale Stefania Loi.