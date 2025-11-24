Nella puntata di questa sera il giovane sardo Stefano Porru, originario di Carbonia, perde il titolo di campione a La Ruota della Fortuna. Una battuta d’arresto che, però, non cancella l’entusiasmo e l’enorme soddisfazione accumulata nei giorni precedenti.

Durante la sua avventura televisiva, infatti, Stefano è riuscito a conquistare il pubblico con intelligenza, calma e simpatia, portando a casa un bottino complessivo di 98.700 euro, a cui si aggiunge anche una Fiat Panda vinta in una delle sue prove più brillanti.

La Sardegna, e in particolare la sua città natale, Carbonia, hanno seguito con orgoglio il suo percorso, fatto di successi, colpi di scena e tanta emozione. Sebbene oggi abbia dovuto cedere il titolo, Stefano lascia il programma tra gli applausi e con un risultato straordinario.