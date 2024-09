Cagliari Cremonese 1-0, basta un lampo di Lapadula: Nicola respira e va avanti in Coppa Italia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari vince la prima sfida stagionale, superando la Cremonese per 1-0 nel turno dei sedicesimi della Coppa Italia. Basta un guizzo di Lapadula al sessantesimo per regalare un sorriso a mister Nicola e farlo respirare dopo le ultime gare di serie A. Una gara comunque con poche emozioni e che ha consentito all’allenatore dei sardi anche di fare turnover e di proporre tra i pali sin dal primo minuto, per la prima volta, Sherry, che non ha certo sfigurato. Tra calci d’angolo neutralizzati dalle rispettive difese e pochi palloni davvero interessanti, alla Unipol Domus il primo tempo è scivolato via senza grossi sussulti. Tutto si è deciso nella ripresa: la rete di Lapadula è stata propiziata da un passaggio perfetto di Piccoli a Augello, che ha subito crossato trovando il centrocampista rossoblù pronto per insaccare. Lapadula fallisce il due a zero pochi minuti dopo e Luvumbo, all’ottantasettesimo, manda sul fondo una palla che, con una mira migliore, sarebbe potuta finire in rete.

Nel prossimo turno di Coppa Italia il Cagliari dovrà vedersela con una cliente totalmente diversa rispetto alla Cremonese, cioè la Juventus. Ma la testa di ogni giocatore è rivolta principalmente alla serie A, dove bisogna iniziare a macinare punti: la prima occasione utile sarà lunedì prossimo in casa del Parma.