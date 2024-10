Diavoli e streghe di Halloween fanno storcere il naso: “Abbiamo Is Animeddas”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Diavoli e streghe di Halloween in un luogo di pertinenza ecclesiastica fa storcere il naso a chi non gradisce la festa americana: “In Sardegna abbiamo una tradizione storica, Is animeddas, la festa delle anime, che trova voce e memoria nei racconti dei nostri anziani”. Si riaccende il dibattito che, ogni anno, contrappone il culto alla festa in chiave horror.

La polemica è nata sui social, una locandina annuncia una festa in programma “in un luogo cattolico”, una sera dedicata al tema macabro. Dolcetto o scherzetto, immancabile richiesta da parte dei finti mostricciatoli che, colorati di sangue finto, si riuniscono per trascorrere qualche ora in allegria. Una tradizione importata dall’America, dove parate e show racchiudono un vero e proprio spettacolo dedicato all’horror. Ben altra, alla fine, è la vera origine della ricorrenza, dalle radici celtiche alla leggenda dell’anima venduta al diavolo per debiti: insomma, roba non da poco per chi ha la fede ben radicata nel proprio io e che non vuole avere niente a che fare con l’antagonista del bene, nemmeno per scherzo.

“Premetto che non ho nulla in contrario a questo evento, anzi. Però, vedendo il luogo in cui viene svolto, lascia un po’ di perplessità” spiega un residente. “Festeggiare Halloween in un luogo cattolico, credo che non sia il massimo, sapendo la storia e il significato di questa americanata”. Si riflette, allora, sulle tradizioni locali, quelle che richiamano la festa delle anime: in passato il primo e il due di novembre, gli abitanti si preparavano ad accogliere il ritorno dei propri defunti, imbandendo le tavole per il banchetto notturno, pregando e accendendo i lumini. “La nostra isola ha una tradizione folkloristica e religiosa corposa con un’indiscutibile sensibilità per il mondo dei morti, che, secondo le leggende, nella notte dedicata ai trapassati, quella fra il 31 ottobre e il 1 novembre, le porte del purgatorio si aprirebbero, lasciando alle anime penitenti la libertà di circolare liberamente fra i vivi.

Halloween ha origini esoteriche, mentre in Sardegna tutte le leggende si basano sulla religione, come quella di Is Animeddas”.