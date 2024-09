Cagliari, beccato mentre scassinava un distributore: arrestato il ladro seriale di merendine

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è conclusa con la convalida dell’arresto la direttissima per un 46enne di Uta, senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato ai danni di distributori automatici di alimenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato sorpreso nelle prime ore del mattino dai Carabinieri della Stazione di Pirri, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari.

Secondo le ricostruzioni, l’individuo stava tentando di forzare con un palanchino diversi distributori automatici situati in via Riva Villasanta, appartenenti a una società locale attiva nel settore della distribuzione alimentare. L’intervento dei Carabinieri è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che, notando movimenti sospetti, ha contattato il numero unico di emergenza 112.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato le pattuglie sul posto, permettendo di cogliere l’uomo in flagranza di reato. Dopo l’arresto, il 46enne è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e da lì in tribunale per la direttissima.

Dopo la convalida il sospettato ha chiesto e ottenuto i termini a difesa.