Muore dopo il trapianto di cuore, Castelsardo in lacrime per Susanna Pernici: “Ora vola più in alto che puoi”

Non ce l’ha fatta. Nonostante i due trapianti di cuore Susanna Pernici, 24enne di Castelsardo, è morta. Era malata da qualche anno e durante l’ultimo intervento al San Raffaele di Milano è deceduta. La comunità del centro della provincia di Sassari è sconvolta.

“Con profondo dolore ci troviamo a condividere una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, né tantomeno diffondere”, si legge nella pagina Facebook dei giovani di Castelsardo.

“Ieri ci ha lasciato una nostra coetanea, un’amica cara, una giovane piena di vita che è volata via troppo presto.

Come associazione e come gruppo, ci uniamo nel dolore e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, abbracciandola con tutto il nostro affetto in questo momento difficile.

In segno di rispetto e per il profondo senso di lutto che proviamo, comunichiamo che la festa prevista per il 21 settembre è stata annullata.

Dopo una notizia così tragica, non ci sentiamo di proseguire con la manifestazione.

In questo momento desideriamo solo ritirarci nel silenzio, pregare e ricordare con affetto Susanna.

Ciao Susanna, vola più in alto che puoi”.