Cagliari, contromano in via Bellavista causa incidente: una donna estratta dalle lamiere

Pauroso incidente questa mattina in via Bellavista.

Una Fiat Cubo condotta da una cagliaritana di 47 anni che stava percorrendo la via dei Giunchi verso via Bellavista in senso contrario a quello consentito, giunta all’incrocio con via Bellavista si è scontrata con una Fiesta condotta da una cagliaritana di 53 anni. La seconda auto si è ribaltata ed è andata a scontrarsi su una Citroen e una Peugeot in sosta.

La conducente del veicolo ribaltato è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorsa da un’ambulanza del 118.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.