Auchan-Conad, arriva la stangata dell’Antitrust: fari accesi anche sui negozi della Sardegna

L’Antitrust apre un’indagine sulla cessione di Auchan a Conad. Presto, infatti, il marchio italiano sostituirà quello francese anche in tutta la Sardegna: il passaggio di marchio a Cagliari Santa Gilla è previsto per febbraio, poi arriverà il turno di Marconi e anche di Olbia. Ma ora bisogna fare i conti anche con il parere arrivato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono 147 le sovrapposizioni contestate in tutta Italia, come si legge nell’ultimo bollettino pubblicato poche ore fa: “Si ritiene che l’operazione in esame possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei 147 mercati locali della vendita al dettaglio individuati, determinando il rafforzamento o la costituzione di una posizione dominante, anche a danno dei consumatori”. Adesso, i legali hanno dieci giorni di tempo “per essere sentiti” e portare, all’attenzione dell’Antitrust, il parere dei loro clienti.