Cagliari, controlli straordinari dei carabinieri: 6 denunce, 4 auto sequestrate

I Carabinieri hanno concluso con successo un servizio straordinario di controllo del territorio realizzato nell’ambito del “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030”, che mira a ridurre drasticamente il numero di incidenti causati dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti durante la guida. Quale assoluta novità in questo imponente servizio è stato l’impiego di un laboratorio mobile della società “Forensic Lab Services S.R.L.” di Roma, attrezzato per l’analisi immediata e sul posto della saliva, grazie al quale i tecnici son in grado di rilevare in pochi istanti l’eventuale presenza di droghe negli automobilisti.

Durante la notte, i Carabinieri delle stazioni di Assemini, Pirri, Cagliari-Villanova, Cagliari-Sant’Avendrace, Cagliari-Stampace e Cagliari-S. Bartolomeo, con il supporto della Sezione Radiomobile hanno controllato 93 persone e 56 veicoli.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 4 veicoli e sono state effettuate 5 perquisizioni veicolari e 7 personali. Inoltre, 2 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, con piccole quantità di eroina e cocaina rinvenuto in loro possesso.

Nel medesimo contesto, 4 persone sono state deferite in stato di libertà ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre altre 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186.

Il “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030” rappresenta un’importante svolta nella lotta contro l’incidentalità stradale, grazie all’introduzione di tecnologie all’avanguardia come il laboratorio mobile, che permette controlli più rapidi ed efficaci sul rispetto delle normative in materia di guida in stato di alterazione.