Marinata anche la Juventus, il Cagliari di Nicola ferma la vecchia Signora: grandissima gioia per i tifosi. E’ molto più di un grande pareggio, quello conquistato oggi dai rossoblù a Torino: la squadra ha saputo soffrire davanti agli attacchi bianconeri sbendo il vantaggio con un rigore dubbio, e poi pareggiando con Marin su un altro rigore procurato da Piccoli. I ragazzi si sono davvero ritrovati, hanno saputo aspettare e nel finale con Conceicao espulso hanno colpito clamorosamente un palo con Obert. Nel primo tempo la Juventus sembrava avere vita facile schiacciando il Cagliari con belle giocate, ma la squadra di un nrvosissimo Thiago Motta non è mai riuscita a trovare il colpo del ko. Mina ha letteralmente annullato Vlahovic, autore poi di un clamroso errore che ha di fatto determinato il pareggio. Il Cagliari si porta via un punto che lo fa salire a quota sei, e dopo la sosta affronterà in casa il Torino di Vanoli. Tra i singoli buone le prove a centrocampo di Adopo e Makoumbou, ottimi Luperto Mina e Obert in difesa ma anche un ritrovato Scuffet, più sicuro e autore di diverse parate decisive.