Nel corso della serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto delle Stazioni di Cagliari-Sant’Avendrace e Pula, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito della zona a tutela rinforzata di piazza del Carmine, istituita con apposita ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività ha consentito di identificare trentasette persone e di imporre l’allontanamento dall’area a tre soggetti già noti alle Forze di Polizia per condotte moleste e potenzialmente pericolose. Tra questi vi era anche un venticinquenne originario della Guinea, senza fissa dimora e disoccupato, che è stato tratto in arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol e stupefacenti, aveva aggredito con spinte e calci i militari intervenuti su richiesta di alcuni cittadini, prima di essere immobilizzato e posto in sicurezza.

L’operazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’attenzione riservata dai Carabinieri a piazza del Carmine, area centrale della città particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana, e rientra nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo decise dal Comitato in Prefettura per garantire la tutela della collettività.