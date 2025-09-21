Grande partecipazione di circa 500 persone all’assemblea pubblica appositamente convocata da Alessandro Sorgia con due punti all’ordine del giorno: autosospensione dalla Lega, richiesta della Lega di dimissioni da consigliere regionale. “Di fronte ad apposito comunicato da parte del segretario regionale della Lega nel quale venivo invitato a lasciare la poltrona in quanto occupo lo scranno di consigliere regionale esclusivamente grazie alla Lega ho voluto convocare questa riunione ed ho rimesso questa decisione al popolo” spiega Sorgia.

“Ed è per quanto mi riguarda una prassi consolidata non cercare gli elettori esclusivamente in campagna elettorale, per poi riapparire magicamente un mese prima della successiva tornata elettorale, ma confrontarsi di continuo sui vari temi che vengono affrontati nell’assemblea regionale.

Ancora una volta questa scelta è stata vincente e la grandissima partecipazione ne è l’esatta dimostrazione come il sottoscritto continui a lavorare tra la gente e per la gente.

Qualche amico mi aveva sconsigliato di convocare una tale riunione per una decisione così importante per il mio futuro politico, in quanto sarebbe stato piuttosto rischioso, ma io ho ritenuto corretto che fosse la base ad esprimersi.

E le risposte sono andate al di là delle aspettative.

C’è stato un plebiscito di consensi e di affetto nei miei confronti che devo dire mi hanno commosso veramente”.

Tantissimi interventi in una palestra gremita di gente che hanno all’unanimità, nessuno escluso, con i loro interventi e con dei ripetuti e lunghissimi applausi, hanno esortato Alessandro Sorgia a continuare con il suo solito impegno le sue battaglie per la Sardegna e per i sardi e di non prendere minimamente in considerazione la possibilità di dimissioni così come richiesto da parte della Lega.

“Non ho mai tradito il mandato che mi hanno assegnato gli elettori e continuerò a svolgere il ruolo di consigliere regionale ancora con maggiore forza, così come richiesto a gran voce dai tanti partecipanti.

La straordinaria presenza di questa grande assemblea mi responsabilizza ancora di più e continuerò con maggior vigore ad occuparmi dei problemi della Sardegna e dei Sardi in consiglio regionale”.