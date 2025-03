E’ partito il conto alla rovescia per la riapertura del mercato di San Benedetto nella nuova sede di piazza Nazzari: la data è confermata, sarà il 18 marzo, martedì. “Tutto confermato, non ci saranno slittamenti”, assicura a Casteddu online l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, per la gioia dei 180 boxisti che finalmente potranno riprendere a lavorare ma anche dei clienti rimasti orfani dei loro rivenditori di fiducia. Dunque ancora qualche giorno di pazienza e poi i boxisti di San Benedetto riprenderanno la loro attività.

E intanto si attende l’inizio dei lavori nel vecchio mercato: in questo caso sarà davvero difficile che vengano rispettati i due anni previsti per la ristrutturazione, una volta aperto il cantiere, che il Comune assicura sarà immediato, i tempi per restituire il mercato alla città sono difficilmente stimabili.