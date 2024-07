Cagliari, concerto del Lirico a Bonaria annullato all’ultimo momento: centinaia di persone costrette a tornare a casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Siamo desolati ma il concerto non può avere luogo per motivi tecnici”. Il Sovrintendete del Teatro Lirico Nicola Colabianchi è imbarazzatissimo. Doveva essere una serata speciale, i biglietti (un euro di costo) sono andati a ruba, ma il concerto dell’orchestra e del coro del Teatro Lirico previsto ieri sera alle 21 nel sagrato della basilica di Nostra Signora di Bonaria è stato annullato all’ultimo momento. Fatale il no della commissione provinciale di vigilanza che ha negato l’autorizzazione per motivi tecnici. E così il pubblico è stato costretto a tornare a casa: centinaia di persone deluse che avevano pagato il biglietto per assistere allo spettacolo che è saltato all’ultimo momento.

“Io confesso di non avere informazioni dettagliate”, ha sottolineato Colabianchi, “tutti coloro che hanno pagato potranno chiedere il rimborso. Non si potrà fare nemmeno il concerto di domani”. Davanti a Bonaria sconcerto, lamentele e qualche fischi.

In un comunicato diffuso stamattina il Teatro si è giustificando imputando il l’annullamento delle due serate a “importanti problemi tecnici” e si è scusato col pubblico “per il disagio arrecato”. I biglietti saranno rimborsati entro sabato 10 agosto, quelli acquistati on line entro pochi giorni.