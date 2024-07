Ubriaco alla guida urta le auto in sosta a Dolianova: denunciato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle primissime ore del 27 luglio, a Dolianova, i carabinieri di Barrali sono intervenuti in via Roma dopo un incidente stradale senza feriti, nell’ambito del quale hanno accertato che un 39enne di Dolianova, disoccupato, alla guida di una Nissan Micra aveva urtato alcuni veicoli in sosta.

I militari hanno sottoposto l’uomo ad accertamento con etilometro che faceva registrare un valore di 2,10 g.l. dovuto ad abuso di bevande alcoliche; nel prosieguo delle verifiche si accertava ulteriormente che l’uomo era sprovvisto della patente di guida perché non era mai stata conseguita e che il mezzo era privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato e affidato in custodia al legittimo proprietario, mentre l’uomo veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida senza patente perché mai conseguita.