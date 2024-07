Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, investito da uno scooter elettrico in zona Amsicora: la tragica fine del 47enne Giovanni Fanni. Il suo cuore ha cessato di battere dopo lo schianto di ieri notte, quando uno scooter elettrico aveva investito una intera famiglia nei pressi del market Tuttiigiorni, al confine tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia.

Un incidente terribile, perchè oltre all’uomo deceduto sono rimasti feriti due gemelli di sei anni e la moglie. Stavano attraversando la strada quando sono stati letteralmente travolti, ora il conducente del mezzo rischia l’accusa di omicidio stradale. Lo scooter è stato messo sotto sequestro, il ragazzo che era alla guida ha seguito tutte le operazioni di soccorso. Per fortuna sono fuori pericolo e in discrete condizioni di salute sia la moglie che i due figli, un maschio e una femmina, di sei anni, coinvolti nell’investimento. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le gravissime lesioni riportate soprattutto alla testa si sono rivelate fatali. Ennesima tragedia della strada e c’è una famiglia distrutta: Fanni, dottore commercialista e titolare di uno studio nella centralissima via Tuveri, lascia la moglie e due gemellini

(ha collaborato Paolo Rapeanu)