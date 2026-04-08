Arrestato dai carabinieri a Cagliari un disoccupato di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. E’ stato sorpreso in viale Sant’Avendrace mentre armeggiava con fare sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata. I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, sono intervenuti bloccandolo prima che riuscisse a portare a termine il colpo. Durante la perquisizione personale, il 53enne è stato trovato in possesso di una pinza e di una chiave inglese, ritenute strumenti da scasso e poste sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto negli uffici dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo, in corso nelle stesse ore su disposizione dell’autorità giudiziaria.