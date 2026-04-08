Pasquetta all’insegna della passione per le quattro ruote storiche, con numerosi equipaggi provenienti da diverse località dell’isola.

Ha mantenuto le promesse l’atteso Raduno di Auto Storiche previsto a Gesico per la giornata di Pasquetta; l’evento è stato organizzato dal “Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro”, con lo scopo di devolvere l’intero ricavato per la realizzazione della Festa, che si terrà nelle giornate del 13, 14 e 15 Maggio 2026.

Sin dalle primissime ore del mattino gli autoveicoli storici hanno raggiunto l’area dedicata all’interno dell’abitato ed in maniera ordinata sono stati esposti ai visitatori, che hanno così potuto osservare modelli di assoluto interesse storico-collezionistico.

Sono stati numerosi ed ammiratissimi gli esemplari presentati dal “Gruppo Old Cars Friends”, a partire dalla Lancia Fulvia 2 C del 1966, per proseguire con Lancia Fulvia Gt del 1968, Ford Escort MK1 XL del 1971, Lancia Fulvia del 1971, Fiat 500 del 1972, Peugeot 304 Cabriolet del 1972, Bmw 2002 t ii del 1974, Lancia Fulvia Coupe’ del 1974, Alfa Romeo Alfetta del 1975, Citroen Visa del 1982, Citroen 2 Cv Special del 1983, Austin Mini 1000 HLE del 1983, Citroen 2 Cv Charleston Bigrigia del 1985, Mercedes 190E-201 del 1987, Mercedes 300 Roadster del 1989, Wolkswagen Golf del 1990 ed ancora Alfa Romeo Twin Spark SN DEL 1991, Fiat Uno Fire del 1993, Bmw 316i del 1997, Mercedes Slk 200 Kompressor del 1998, Mazda Mx 5 del 2000, Fiat Barchetta Riviera del 2001, Peugeot 206 CC del 2003, Mazda Mx 5 Seconda serie del 2004.

Bellissime anche le autovetture presentate dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari, con modelli curatissimi ed impeccabili che hanno riscosso grande apprezzamento da parte di tutti i presenti.

Hanno partecipato anche gli autoveicoli storici del “Lion Cars Musei-Domusnovas”, tutti conservati perfettamente dai loro proprietari.

Oltre agli autoveicoli presentati dai vari Club che hanno aderito all’evento, hanno partecipato anche altre autovetture giunte autonomamente nell’abitato di Gesico.

Intorno alle ore 11.15 è partito il corteo delle autovetture storiche per attraversare le vie del paese, tra l’ entusiasmo dei residenti e successivamente si è diretto alla volta del monte S.Mauro, attraverso un percorso suggestivo ed impegnativo che ha portato le autovetture storiche fin sulla cima del Monte, nell’area adiacente alla Chiesa.

Ad attendere gli equipaggi, un gradito aperitivo offerto dal “Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro”, in un’atmosfera di grande cordialità ed amicizia.

Alle ore 12.30 è iniziata la discesa degli autoveicoli lungo il bellissimo e panoramico percorso che dalla sommità del monte porta all’abitato di Gesico, per raggiungere poi i locali del “Centro Servizi Su Livariu”, dove è stato organizzato il pranzo conviviale, che ha intrattenuto i partecipanti per tutto il pomeriggio.

E’ stato altissimo il gradimento espresso da parte degli equipaggi, sia per l’aspetto organizzativo del Raduno che per il gustoso pranzo organizzato; sono state altresì apprezzate la cortesia e la gentilezza dimostrate della Presidente Alessandra Pardu e da tutte le componenti del “Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro”, insieme alle altre persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Una giornata di Pasquetta assolutamente da ricordare, svoltasi all’insegna della passione per le quattro ruote storiche e della valorizzazione delle bellezze del territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche