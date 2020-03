Cagliari, con l’effetto Coronavirus arriva anche la crisi: “Hotel taglia le ore di lavoro: prenotazioni in picchiata”

Meno arrivi uguale meno bisogno di dipendenti. A Cagliari, per l’effetto del Coronavirus, iniziano a registrarsi cali, anche marcati, nelle prenotazioni delle stanze degli alberghi. La fascia più colpita? “Quella dei 3 e dei quattro stelle”, afferma Nella Milazzo della Filcams Cgil. E, tra i primi casi di stop, c’è quello della società “Minoter, associata del T Hotel di Cagliari. In seguito all’imprevedibile evoluzione degli eventi legati alla diffusione del virus Covid-19 nel territorio nazionale, ha dichiarato la necessità di sospendere, in alcuni casi anche a zero ore, la prestazione lavorativa dell’intero organico, 97 dipendenti, a partire dal 16 marzo 2020. La sospensione avrà una durata indicativa di 13 settimane”, spiega ancora la Milazzo. “Martedì prossimo avremo un incontro con i proprietari dell’albergo per fare il punto della situazione. Salvo sorprese, la volontà è quella di ricorrere agli ammortizzatori sociali”. Lì, nell’hotel di via ddi Giudicati, “la contrazione della domanda riguarda il 70 per cento del traffico camere e il 70 per cento di cancellazioni degli eventi congressuali e della banchettistica correlata”.

E, nei prossimi giorni, altri hotel potrebbero dover mettere in ferie forzate i propri lavoratori: “Ci sono almeno altri tre alberghi cittadini, sempre con un range tra le 3 stelle 4 stelle, in difficoltà. Come sindacato terremo la guardia alta per evitare qualunque tipo di disagio o criticità per i dipendenti”.