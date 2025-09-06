Se oggi raggiungere l’aeroporto di Cagliari-Elmas nelle ore di punta è già una sfida, con l’arrivo del Fass Shopping Center lo scenario potrebbe peggiorare drasticamente. Le stesse strade utilizzate dai viaggiatori per imbarcarsi al Mameli diventeranno infatti anche gli accessi al nuovo mega polo commerciale: un colosso da 70 mila metri quadrati, con oltre 40 negozi e 1.800 posti auto, la cui apertura è prevista nei primi mesi del 2026. Gli ingressi saranno tre: dalla Statale 130, dalla sopraelevata dell’aeroporto e dal percorso pedonale collegato alla stazione ferroviaria. Ma le preoccupazioni dei cittadini sono tutte rivolte al traffico: “La strada è già troppo stretta e il semaforo di Elmas crea code di un chilometro”, lamentano gli automobilisti. E ancora: “Se faranno passare le macchine dirette al commerciale lungo la via dell’aeroporto, il congestionamento sarà totale”. In un’area già caotica e satura, dove ogni giorno transitano migliaia di pendolari e turisti, il nuovo insediamento rischia di trasformarsi in un imbuto permanente, a meno che non vengano individuate soluzioni efficaci alla mobilità.