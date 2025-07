Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un uomo di 47 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di evasione e danneggiamento.

L’allarme è scattato quando il braccialetto elettronico di sorveglianza, di cui l’uomo era dotato in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha segnalato un’anomalia, suggerendo una possibile manomissione del dispositivo. La centrale operativa ha immediatamente allertato una pattuglia, che si è recata sul posto.

All’arrivo dei militari, il 47enne è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione. I Carabinieri hanno rapidamente accertato che l’uomo aveva volontariamente tagliato e danneggiato il braccialetto, rendendolo inutilizzabile e tentando così di eludere il controllo.

Dopo essere stato fermato in sicurezza, il soggetto è stato accompagnato nei locali della Compagnia per completare le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima attualmente in corso.