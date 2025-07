Un piccolo guerriero è volato via, addio ad Alessandro: “Non mi abituerò mai a questo dolore”.

Il ricordo di Salvatore Monni, l’uomo che veste i panni del supereroe per aiutare i bimbi malati: “Batman dovrebbe essere più forte ma io sono solo un uomo e non un Supereroe”.

Si chiamava Alessandro il bambino che ha lasciato la vita terrena ma non i cuori di chi gli ha voluto bene, come quello di Monni. Il piccolo adorava Batman e per il suo compleanno aveva ricevuto come dono proprio la visita speciale dell’uomo con il mantello. Era un combattente da quando era nato, dolce e sensibile e in tanti ora piangono per il bimbo che tanto amava Batman e i supereroi.