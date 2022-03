Cagliari, Comune ko al Tar: annullata la gara da 20 milioni per le mense di scuole e asili

Gara milionaria per le mense scolastiche. Salta l’affidamento e gara da rifare. Il Tar annulla la gara per il servizio di ristorazione delle mense nelle scuole, un appalto da 20 milioni di euro che garantisce oltre 5 mila pasti ai bimbi e ragazzi della città.

“Il Tar fa saltare l’appalto da 20 milioni di euro per la gestione delle mense di tutte le scuole gestite dal Comune di Cagliari”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “salvo imprevisti, la continuità del servizio dovrebbe essere garantita. Si tratta di oltre cinquemila pasti. Questa amministrazione non ne azzecca una. Povera Cagliari”.

Tutto parte il 19 giugno 2019 il Comune di Cagliari ha indetto una gara per l’affidamento, di durata quadriennale e per un importo a base d’asta di oltre 20 milioni di euro del servizio di ristorazione scolastica presso gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città per gli anni 2020 – 2023.

Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti, tra cui la Pellegrini e la Corisar. Dopo la presentazione dell’offerta, la Corisar va incontro a una crisi aziendale, tanto che, con istanza dell’8 settembre 2020, ha presentato istanza di ammissione a concordato preventivo prenotativo e l’1 ottobre 2020, stipula un contratto di affitto della propria intera azienda, per la durata di diciotto mesi, in favore della coop Camst, con cui il 20 ottobre comunica al Comune di Cagliari che, a seguito del contratto di affitto di azienda, a decorrere dall’1 ottobre 2020 tutti “i rapporti contrattuali passano alla società Camst”, allegando la dichiarazione di quest’ultima società. coop. a r.l. “di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche…di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per partecipar all’appalto”.

Il primo giorno di settembre del 2021 la commissione di gara ha stilato la graduatoria finale, collocando al primo posto Corisar con il punteggio complessivo di 98 e al secondo posto Pellegrini con il punteggio complessivo di 90,36. La ditta Pellegrini fa ricorso al Tar contro il Comune e oggi i giudici le hanno dato ragione annullando gli atti di gara.