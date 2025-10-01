Cagliari come sede per il prossimo Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI): la proposta è stata presentata ufficialmente da Edoardo Tocco.

L’ANCI organizza annualmente questo Convegno, un evento di rilievo che rappresenta un momento di confronto istituzionale, politico e tecnico tra amministratori locali, Governo ed esperti.

“L’organizzazione dell’evento a Cagliari è vista come un’opportunità strategica per promuovere l’immagine della città a livello nazionale e per generare un rilevante indotto economico per i settori alberghiero, ristorativo, commerciale e turistico” spiega Tocco.

“La città dispone dell’impianto della fiera, ritenuto adeguato ad ospitare un evento di questa portata, oltre a un patrimonio culturale e paesaggistico in grado di valorizzare l’esperienza dei numerosi partecipanti attesi.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, tra le altre cose, a valutare formalmente la candidatura, a promuovere interlocuzioni con l’ANCI Nazionale, a coinvolgere gli attori locali per una proposta condivisa ed a predisporre una relazione tecnico-economica sull’impatto potenziale dell’evento”.

Tocco aggiunge che “questa iniziativa sia di notevole interesse per la cittadinanza e per il dibattito pubblico sul futuro e sulla promozione della nostra città”.