Emergono nuovi particolari circa la morte di Claudio Manca, ritrovato senza vita venerdì mattina a Terralba sul ciglio della strada.

Secondo gli inquirenti, Manca sarebbe stato investito da Battista Manis, titolare di diverse ricevitorie. Alla base del delitto, la vendetta: stando a quanto trapelato da alcuni video social, Manis avrebbe accusato Manca dell’ incendio alla sua villetta, avvenuto pochi giorni prima del delitto.

Ma non sarebbe tutto. Dopo l’investimento, Manis si sarebbe recato a lavare l’auto con abiti decisamente inconsueti, vestito da unicorno e coniglio. Questo lo testimonierebbero le telecamere di video sorveglianza che hanno immortalato la scena.

Manis al momento è indiziato per omicidio, ma tutto è ancora al vaglio degli investigatori per capire le reali intenzioni dell’uomo nei confronti di Manca.