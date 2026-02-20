Flumini di Quartu, in via Sa Tanchitta si tocca il fondo: “Buca talmente profonda che le macchine raschiano rovinosamente la base. È la nostra unica via di collegamento”.

Le piogge incessanti degli ultimi mesi hanno deteriorato l’asfalto a tal punto da creare voragini particolarmente insidiose per gli automobilisti, in questo caso particolare i residenti segnalano: “La buca rende impraticabile il passaggio delle macchine, questa via è importantissima perchè è l’unico collegamento per i residenti della stessa via e delle abitazioni circostanti”.

Non solo: “Permette l’accesso alla lottizzazione Niu Crobu, non abbiamo alternative e le strade circostanti sono decisamente peggio di questa”.

Le richieste: “Chiediamo al Comune di intervenire, anche posando una lamiera provvisoria che generalmente si usa per i lavori stradali, in modo tale da consentirci il passaggio senza rischi. Così non possiamo andare avanti”.