Cagliari come a mezzanotte, cielo nero e temporale con forti tuoni: traffico in tilt

Eccolo, il maltempo su Cagliari. Il cielo si è oscurato nel giro di pochi minuti, lasciando spazio a nuvoloni carichi d’acqua: temporale in corso in città, con tanto di tuoni continui. E il traffico va in tilt: già segnalate code in via Roma, viale Merello e via Scano, un “classico” quando piove più del previsto. Ecco, nella spettacolare foto di Davide Loi, la situazione praticamente in diretta.