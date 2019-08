Tempesta di fulmini sulla Sardegna, il maltempo proveniente dalla penisola iberica non si è fatto attendere. Ecco la situazione, fotografata in diretta: una non stop di scariche elettriche su gran parte dell’Isola, l’estate che scompare all’improvviso e il cielo che diventa nero da ovest a est della Regione. Primi acquazzoni nel Sulcis e anche a Gonnesa, e il temporale arriva anche a Cagliari con, a contorno, tuoni molto forti.