Trionfa ancora una volta l’inciviltà. La notte di Capodanno a Cagliari è stata segnata da un grave episodio in piazza Yenne, dove una ragazza è rimasta ferita mentre si trovava tra la folla per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Un ordigno pirotecnico le ha colpito il volto, rendendo necessario il ricovero ospedaliero.

La giovane è stata trasferita al Santissima Trinità, dove si trova sotto osservazione per traumi e sospette fratture facciali. Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

L’accaduto si è verificato poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime verifiche, il petardo sarebbe stato lanciato tra le persone presenti ed è esploso colpendo la donna alla testa. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi prima di accompagnarla d’urgenza al pronto soccorso.