Serramanna, 86enne da oltre una settimana con la linea del telefono fisso isolata: impossibile aprire una segnalazione con l’assistente virtuale e parlare con un operatore per segnalare il guasto peggio ancora. “Solo questa mattina un mio familiare è riuscito a contattare il gestore, ma solo perché ha digitato il tasto per le offerte commerciali”.

I problemi sono iniziati dopo il temporale che ha messo, evidentemente, ko la linea telefonica. Solo ipotesi, perché al momento è impossibile conoscere la causa esatta. Il motivo? La difficoltà di contattare un operatore per inoltrare la segnalazione ai tecnici preposti.

Disagi, tanti, poiché il cittadino è un anziano che abita da solo in casa. Unico collegamento è il telefono fisso. Niente smartphone, “non ho mai capito come si usa”, spiega, “il telefono mi serve, anche per una eventuale emergenza”.

Ha provato un familiare, sin da subito, a contattare il numero del centralino. Niente da fare: il numero segnalato non è stato riconosciuto. E nemmeno l’assistente virtuale è riuscita a risolvere il problema: “I nostri sistemi non sono disponibili, mi dispiace ma in questo momento non sono riuscita a completare la diagnosi sulla tua linea” si legge.

Solo questa mattina si è aperto uno spiraglio di speranza: il familiare, infatti, ha tentato di contattare l’operatore dal numero del centralino selezionado la scelta commerciale: magia, l’operatore ha risposto immediatamente. Nessuna offerta da acquistare, però, “è stato spiegato il motivo della telefonata e l’operatrice ha detto che ha inoltrato la segnalazione del guasto”.

Intanto l’anziano utente è ancora senza linea telefonica, un problema da non sottovalutare per chi abita da solo e non è capace con le nuove tecnologie.