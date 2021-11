Cagliari, 132 colonnine per avere più auto elettriche in città: “Possono anche parcheggiare gratis sulle strisce blu”

Le colonnine per ricariche le auto elettriche? In città ce ne sono pochissime: sette, in totale, tutte nella zona del porto. Poi, regna il deserto. Diventa quindi impossibile girare in lungo e in largo col rischio di restare a terra. E l’incentivo proposto dal Comune di Cagliari, “parcheggi sempre gratis sulle strisce blu e passaggi liberi nelle zone a traffico limitato”, non ha sinora portato a grandi risultati. A confermarlo è l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu: “Non sono tanti i cagliaritani che hanno richiesto il pass, speciale, per chi possiede un’auto elettrica. Playcar ha messo a disposizione, già da anni, dieci vetture”, ricorda Mereu. Che sono quindi utilizzabili da tutti, certo, ma solo se non sono già occupate. E i cittadini sembrano preferire “le auto ibride. Non sono ovviamente la stessa cosa, costano e l’inquinamento non viene azzerato, proprio in un periodo dove le case automobilistiche stanno puntando sempre più sull’elettrico”. E, grazie ad un accordo con la Regione, “in città arriveranno 132 colonnine. Il protocollo d’intesa è già firmato, ora la società Enel X deve montarle”. Tempi? Incerti: “Operano in tutta la Sardegna, non c’è ancora una data sicura su Cagliari. Ma sappiamo già che saranno installate ovunque, anche in zone centrali come via Roma, piazza Yenne, piazza Repubblica e il rione di Is Mirrionis”. Sperando che possano essere uno stimolo per acquistare auto a emissioni zero.