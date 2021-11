Radio Zampetta Sarda, raccolta fondi per aiutare Anubi: gattino arso vivo con una fiamma ossidrica

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Anubi non era un gatto facilmente maneggevole, aggiungi un anno nella gabbia degenza ha determinato un trauma psicologico.Siamo state aiutate tantissimo e colgo l’ occasione per ringraziare tutti, però un anno di degenza è molto, quindi ormai le spese sono a carico dell’associazione per questo motivo, abbiamo pensato ad aprire una raccolta fondi per aiutare Anubi da un esperto comportamentale, per toglierlo dalla gabbia e trovare adozione.Per chi volesse fare una donazione :IT76A0101504801000070709307Associazione Anima Mundi San Sperate a quattro zampe.Info al +39 328 723 7600Semplicemente grazie a chi darà il suo contributo per la rinascita di Anubi.