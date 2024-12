La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 32enne, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da qualche tempo il giovane era tenuto sotto controllo dagli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile. Nella serata di martedì i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione a Pirri, dove hanno trovato e sequestrato 70 grammi di cocaina, in parte già confezionata, custodita all’interno di un beauty-case, riposto dentro l’armadio della camera da letto.

Parte della droga, già confezionata in dosi e pronta per essere ceduta, si trovava all’interno di una confezione tubolare contenente in origine un noto farmaco antinfluenzale, che è stata trovata dai poliziotti addosso all’indagato.

Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, più la somma di 45 euro in contanti.

I fatti sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., il quale, nel corso dell’udienza per direttissima che si è tenuta ieri, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari.