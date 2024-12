Auto d’Epoca in Passerella al Lazzaretto di Cagliari in occasione della tappa conclusiva di ” Ruote nella Storia “, manifestazione turistico-culturale organizzata dall’Automobile Club Cagliari con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, Aci Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport, con il Patrocinio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

E’ stato un fine settimana ricco di emozioni quello che ha visto gli equipaggi partecipanti all’evento attraversare alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna, alla scoperta di siti minerari e di località dal fascino immutato nel tempo.

La manifestazione, a carattere nazionale, nata dalla sinergia tra Aci Storico e Automobile Club d’Italia, si è posta come obiettivo quello di portare le auto d’epoca sui luoghi più incantevoli d’Italia per creare un importante connubio tra il motorismo storico e le bellezze del territorio.

A tale scopo, è stato previsto un itinerario di assoluto interesse, a partire dalla giornata di sabato, che ha visto gli equipaggi attraversare il Parco di Molentargius dopo aver effettuato le prime prove cronometrate, per dirigersi poi nel Sulcis Iglesiente, percorrendo strade con panorami mozzafiato immerse nei boschi fino alla “Miniera di Su Zurfuru” nel Comune di Fluminimaggiore, dove è stata visitata la “Sala Turbina”, con all’interno un generatore di corrente idroelettrico installato nel 1895 per la prima volta in Sardegna e, altresì, la “Parte alta della Laveria” con l’impianto di flottazione utilizzato per la frantumazione primaria del materiale.

Successivamente, dopo il pranzo conviviale, il corteo delle auto storiche ha raggiunto l’imponente sito minerario di Montevecchio, dove sono stati visitati i locali della falegnameria, della fonderia e delle officine, vero cuore pulsante dell’intero complesso ricco di fascino che ha caratterizzato la storia industriale della Sardegna.

Concluse le visite guidate, gli Equipaggi hanno raggiunto l’incantevole centro di Arbus dove hanno trascorso la notte.

La giornata domenicale si è aperta con una nuova sessione di prove cronometrate in territorio di Arbus ed è proseguita con lo spostamento verso “Pau”, dove è stata effetuata la visita guidata al ” Museo dell’ Ossidiana ” che ha riscosso un gradimento altissimo tra i partecipanti all’ evento, cui è seguito un gustoso aperetivo presso la “Casa Borrelli”.

Nella tarda mattinata, le auto storiche hanno proseguito il loro viaggio fino al Lazzaretto di Cagliari dove gli autoveicoli sono stati esposti al pubblico ed a seguire si è tenuto il pranzo conviviale che ha fatto da preludio alla cerimonia delle premiazioni per le categorie previste dagli organizzatori, con vincitore assoluto l’Equipaggio composto da Carlo Volpe e Marinella Collarino del ” Gruppo Old Cars Friends “, su Ginetta G32 del 1992.

La manifestazione ha avuto un interessantissimo prologo nella giornata di venerdì, con il ” Match Race “, prova cronometrata in notturna che si è svolta in un percorso appositamente creato nel porto di Cagliari, vinta dall’equipaggio composto da Valentino Poddi e da Alessandro Virzì su Lancia Fulvia Coupé del 1971.

Grande è stata la soddisfazione espressa dal Presidente di Aci Cagliari, Antonello Fiori, il quale ha sottolineato l’importanza della manifestazione che ha unito la passione per il motorismo storico allo sport, all’ inclusione ed alla valorizzazione delle bellezze del territorio.

Ha altresì sottolineato l’importanza dell’evento il Direttore dell’Automobile Club Cagliari, Attilio Iannuzzo, che ha evidenziato la grande cura per ogni dettaglio organizzativo e le importanti collaborazioni con la Regione Autonoma della Sardegna, i Comuni, le Associazioni, i collezionisti ed il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

Un’edizione di ” Ruote nella Storia 2024 ” dal grande impatto emotivo che ha saputo evidenziare i grandi valori espressi nel passato, proiettandoli in un futuro ricco di ambizioni ed aspettative.