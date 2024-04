Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, Claudio Ranieri potrebbe restare altri due anni: “Continuare? Perchè no….”. Importante dichiarazione del mister rossoblù prima della gara con la Juventus: “Rinnovo del contratto? prima ci salviamo, poi ne parliamo”. Smentite dunque le voci di chi giurava in un addio del tecnico a fine stagione. Intanto Ranieri ha un altro anno di contratto a una cifra vicina al milione e mezzo di euro. Ma la società potrebbe allungarglielo di un altro anno, con scadenza a giugno 2026. Magari dopo un chiarimento definitivo con Giulini che possa portare a una nuova spinta e a certezze soprattutto sul calcio mercato. Impossibile pensare che possa spezzarsi il feeling creatosi tra squadra, tifosi e città, che soltanto la magia di Ranieri, vicino al quinto miracolo nel Cagliari, ha saputo dare. Prima con una fantastica promozione a Bari, poi con questi ultimi due mesi che hanno risollevato il Cagliari, a un passo ormai dalla salvezza. Ranieri sembra avere voglia di continuare ad allenare, e ha giurato che il Cagliari sarà la sua ultima squadra di club. Ora tocca alla società non lasciarselo sfuggire. Perchè è anche vero che Ranieri, se andasse via a fine campionato con la salvezza, andrebbe via da eroe con un posto per sempre da re della storia del Cagliari.