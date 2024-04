La tecnologia si imbarca in kayak: il meraviglioso viaggio di Carlo Coni diventa un’impresa

Lungo la costa della Sardegna tra Alghero e Bosa, Carlo Coni continua il suo viaggio meraviglioso in Kayak all’insegna del suo progetto ”Tutti nella stessa barca”, frammezzato da soste programmate, alla sera per attendarsi, e soste obbligate per via della maestralata che in quel mare nord occidentale produce onde fino a 4 metri. Ma durante le soste Carlo prosegue la sua ricerca/raccolta indefessa di frammenti di plastica dalle sabbie costiere. Intanto noi del team scientifico-tecnologico che affianca Carlo, acquisiamo dati cardiometabolici, microclimatici e di geolocalizzazione, operando con modalità in remoto (telemedicina) raccogliendo i dati che arrivano dai sensori indossati da Carlo e da quelli disposti nel kayak. Infatti, nel laboratorio di Sport & Medicina di Sardegna Ricerche, che ha sede nel Parco Scientifico e Tecnologico di Gutturu Mannu in agro di Pula (Sardegna Ricerca ha concesso il patrocinio e l’uso del suo logo a Carlo Coni), Filippo Tocco con i suoi specializzandi di Medicina dello Sport (della cui Scuola è il Direttore) sta elaborando i dati del test da sforzo al kayak ergometro attuato da Carlo (vedi la figura allegata) il giorno prima della sua partenza da Marina Piccola e tendente a valutare la sua massima capacità fisica e la definizione delle sue soglie aerobica e anaerobica, e adesso attendono di ripetere il test dopo il suo rientro dal periplo dell’isola per stabilire i possibili adattamenti derivati da questa specifica performance. Intanto le imprese AC Technologies Srls (di Alberto Concu, già Ordinario di Scienze dell’esercizio fisico e dello sport all’Università di Cagliari) e Nomadyca Srl (di Andrea Fois ingegnere informatico con brevetti nella telefonia mobile) acquisiscono tutte le sere e in tempo reale, quando Carlo si è attendato per la notte, i segnali relativi alla quantità di sangue che il cuore manda nelle arterie a ogni battito da cui, oltre a monitorare i possibili adattamenti cardiovascolari che giorno per giorno si attuano in lui per via dell’attività fisica prolungata in kayak, si può anche calcolare quale è la sua disponibilità di ossigeno per pagaire nei giorni successivi.