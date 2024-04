Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Comunali, Farris punge Alessandra Zedda: “La commissaria Marras? Non può certo influenzare le elezioni”. Scintille tra il candidato sindaco del Movimento Civico e la leader del centrodestra: “Mentre stamattina eravamo fra la gente, al mercato di San Benedetto, a raccogliere le firme per i referendum consultivi- spiega Farris- apprendo dai media che la candidata Leghista, Alessandra Zedda, si straccia le vesti per la nomina di Luisanna Marras a Commissaria del Comune di Cagliari. Infatti, afferma che così si “stravolgono le regole di una corretta competizione elettorale”.

Ora, come possa la Commissaria influenzare l’esito elettorale a me sfugge. A noi, interessa solo una cosa: che Luisanna Marras si limiti all’ ordinaria amministrazione. Conoscendola, non ho dubbi che sarà così.

Per il resto, il prossimo Sindaco di Cagliari lo sceglieranno gli elettori. Certamente, non la Commissaria”, conclude al veleno Giuseppe Farris. Alessandra Zedda aveva dichiarato ieri che la Marras, essendo stata la vice sindaca di Massimo Zedda, avrebbe tirato la volata proprio al candidato del centrosinistra.