Cagliari, cibo della Caritas abbandonato nelle scale che portano al centro commerciale di Santa Gilla: dopo il caso di Domusnovas, ecco un nuovo scempio contro chi dona e chi ha veramente bisogno di qualcosa da mangiare. Sono vasetti di confettura, sugo già pronto, crema di formaggio, legumi. Molti anche di marca, magari donati dai supermercati come spesso accade, altri, invece, hanno il marchio della Comunità Europea, “Aiuto UE”.

La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che ha inviato le immagini del luogo del ritrovamento.

La data di scadenza risulta essere scaduta, i vasetti di generi alimentari “sono stati abbandonati in bella vista nella scala laterale del ponte ferroviario”.