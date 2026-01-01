Scene apocalittiche quelle che vengono descritte da chi è sopravvissuto alla tragedia accaduta ieri nel locale Le Constellation a Crans-Montana in Svizzera.

Un rogo, probabilmente generato dalle candeline per festeggiare il Capodanno, ha provocato una terrificante esplosione.

La Farnesina ha ufficializzato la presenza di turisti italiani a metà di questo pomeriggio. Al momento le vittime sono 47, tutti giovanissimi, mentre si cercano 6 italiani dispersi. Tredici sono ricoverati.

“Al momento sono sei i cittadini italiani dispersi, connazionali di cui le famiglie al momento non hanno notizie”, spiega l’ambasciatore Cornado. “Non abbiamo ancora l’elenco dei feriti, dovremmo averlo entro questa sera”.

Commuovono le testimonianze di alcune ragazzi italiani che trovavano lì e attendono notizie sui loro amici: “Anche noi eravamo in coda per entrare, poi all’ultimo abbiamo deciso di andare su a Montana. Il destino ha voluto che non entrassimo. Ora preghiamo per i nostri amici”. Tra i feriti italiani anche una ragazza di 16 anni, ricoverata in coma a Zurigo.

Come comunicato dall’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, tre ragazzi sempre italiano saranno trasferiti in serata al Niguarda di Milano: sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo.

