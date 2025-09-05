Attimi di paura questa mattina in viale Sant’Avendrace a Cagliari, dove una donna di circa cinquant’anni è stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, in uno dei tratti più trafficati dell’arteria cittadina.

La scena si è consumata davanti a diversi passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La donna, residente a Cagliari, è stata sbalzata a terra riportando varie ferite. Alcuni commercianti della zona e automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare il primo aiuto.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del 118: i medici hanno stabilizzato la ferita e disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti. La donna è rimasta cosciente durante tutte le operazioni e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le cause dell’investimento in un punto particolarmente congestionato dalla circolazione.