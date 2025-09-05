Impianto fotovoltaico e batterie di accumulo gratis a chi ha l’Isee sino a 15 mila euro: “Noi avremmo preferito che l’opportunità fosse data anche a chi ha isee un po’ più alto, e non solo per la fascia che ha già diverse esenzioni”. Alberto Urpi interviene riguardo la novità che la Regione Sardegna ha approvato: “Un bando che offre alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 € la possibilità di installare un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo senza alcun costo a carico.

L’iniziativa è completamente finanziata e copre non solo la fornitura e l’installazione, ma anche la manutenzione, l’assicurazione e il monitoraggio dell’impianto.

“Per il 2025 sono previsti circa 1.650 impianti di potenza compresa tra 3 e 6 kW.

Le domande – spiega Urpi – potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 1° settembre 2025 alle ore 18.00 del 15 ottobre 2025 mediante il sistema informatico S.U.S. – Sportello Unico dei Servizi, raggiungibile all’indirizzo http://sus.regione.sardegna.it.

La graduatoria premierà in particolare i nuclei familiari con l’ISEE più basso. È richiesto che l’impianto venga installato nell’abitazione di residenza e che il richiedente sia titolare di un diritto sull’immobile (proprietà, usufrutto o altro).

Come Amministrazione comunale e come Consigliere Regionale vorrei che nessuno perdesse questa occasione: chi fosse interessato può rivolgersi alle imprese locali per ricevere chiarimenti e assistenza nella compilazione dei moduli”.

Per quanto riguarda Sanluri, “il nostro comune ha già installato 300 kw di pannelli fotovoltaici e stiamo risparmiando circa il 60% su diverse strutture.

Ora facciamo in modo che questa opportunità diventi realtà per tante famiglie del territorio: più risparmio in bolletta, più energia pulita, più futuro per tutti”.