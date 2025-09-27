Cagliari, chiuso il mercato di Sant’Elia: “Muore tutta la città, aspettiamo il prossimo bar con la birra a 8 euro”. Il duro sfogo nel VIDEO dell’ex consigliere comunale Enrico Lobina: “Oggi sono stato al mercato di S. Elia, è il suo ultimo giorno. Oggi ho visto un mercato che chiude, che muore. O chiude tutta la città? Per tante cose non mi piace come è cambiata Cagliari e come sta cambiando. Di sicuro è una città non per chi ci abita e per chi ci vuole venire a vivere ed è una lavoratrice, un lavoratore, una giovane o un giovane. Come dice spesso Danilo Lampis, il male della Sardegna è arrivato a Cagliari. Però ci vedremo al prossimo bar che apre al centro, dove una birra costa 8 euro!”, l’amara conclusione di Lobina nel giorno della definitiva chiusura dello storico mercato del quartiere di Sant’Elia a Cagliari.