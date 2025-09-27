Gonnosfanadiga, va a schiantarsi con la bicicletta contro un guard rail: ferito un 52enne padovano.

Nella tarda mattinata odierna, alle ore 11:10 circa, lungo la Strada Provinciale 67 in località Terra Maistus, un 52enne, residente a Padova, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a urtare contro il guard-rail. L’impatto ha provocato la caduta nel sottostante fossato.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in elisoccorso all’Ospedale Brotzu di Cagliari, in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Villacidro, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.