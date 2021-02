Cagliari, “cento ragazzini hanno scatenato una rissa in piazza Sant’Eulalia: alcol sino alle 3 del mattino”

Un centinaio di ragazzini hanno invaso sabato pomeriggio piazza Sant’Eulalia a Cagliari: “Sono arrivati tipo cavallette da piazza Matteotti poi sono entrati alla Marina e si sono riversati tutti in piazza Sant’Eulalia”.

Sandra Orrù, residente della zona, ai microfoni di Radio Casteddu: “Qui c’è qualcosa che non va da anni a prescindere dall’apertura dei locali. Ora è dilagato, si riversano in tutta la città, il fenomeno si è amplificato. Piazza Sant’Eulalia è il fulcro perché la vendita di alcolici c’è sempre stata sino alle 3 del mattino. Il lockdown ha limitato e verso le 20:30 la situazione migliora. Si sballano e vanno proprio a cercare la rissa, sabato sono arrivati un centinaio di ragazzini verso le 17:30 del pomeriggio e hanno iniziato la rissa. In seguito sono arrivate un po’ di persone, le forze dell’ordine e si sono dileguati al Terrapieno. Tutti si lamentano, tutti ne parlano ma non si trova una situazione; tutti sanno ma forse non sanno come fare a risolvere la situazione”.

