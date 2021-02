“Onore a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci”, il sindaco di Monserrato ricorda gli “eroi” uccisi in Congo

“Onore a voi e a tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita per difendere i nostri diritti”, il sindaco di Monserrato Tomaso Locci ricorda gli eroi italiani che oggi hanno perso la vita”. “Gli onesti servitori dello Stato pagano ancora un prezzo altissimo, vittime di un vile attacco con finalità estorsive. Rendiamo onore al sacrificio dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del convoglio Mustapha Milambo, attraverso l’impegno quotidiano nel preservare la democrazia e la legalità in ogni ogni nostro comportamento. Onore a voi e a tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita per difendere i nostri diritti”.