Ore di forti disagi in via Cavalcanti a Cagliari: niente acqua e nessuna soluzione prima di domani. Abbanoa spiega che il guasto è stato causato da Enel, probabilmente da una ditta in subappalto, durante i lavori in via Petrarca, e che spetta a loro intervenire. Centinaia di famiglie sono rimaste senza fornitura idrica. “Trovo scandaloso che, per questioni di responsabilità tra società, non ci si attivi subito per riparare il danno”, commenta un residente. Nel condominio di via Cavalcanti la cisterna garantisce appena cinque ore di autonomia, per cui il disservizio sarebbe iniziato intorno alle 15. La situazione ha scatenato la corsa all’acqua: nel supermercato di via Dante, in serata, scaffali presi d’assalto e clienti con casse e bottiglie, mentre il personale confermava che il ripristino non sarebbe avvenuto prima del giorno successivo, senza garanzie certe.