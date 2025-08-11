Momenti di forte preoccupazione per il figlio di Andrea Bocelli, Amos. Il 30enne, che non è nel mondo dello spettacolo come i fratelli ma ha preferito seguire una strada diversa diventando ingegnere, la notte scorsa ha consumato un panino ad un chiosco di Porto Cervo dopo una serata in un noto locale. Poi, un brutto mal di pancia e nausea che – dopo le ultime tragiche vicende legate all’intossicazione da botulino- hanno preoccupato sia Amos che il papà, con cui si trovava in vacanza. Quindi, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Lì, dopo gli accertamenti di rito, si è potuto escludere che i sintomi fossero legati a cause più serie e Amos è stato dimesso nella notte. Solo preoccupazione quindi e nulla di serio per il figlio del tenore, che in Sardegna è di casa.