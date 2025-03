Il consiglio comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità la mozione per istituire una settimana di eventi dedicati al grande Gigi Riva, da svolgersi ogni anno nella settimana del 7 novembre, giorno della sua nascita. La proposta, avanzata dal consigliere Ferdinando Secchi, mira a rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e nel cuore dei sardi. “Una figura che tutti quanti noi abbiamo apprezzato, Gigi Riva è stato un uomo straordinario, incredibile campione, sia in campo che un fuori classe di eccezionale carisma nella vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Secchi, sottolineando il valore sportivo e umano dell’indimenticabile “Rombo di Tuono”. L’idea di dedicare una settimana a Riva nasce anche dal successo della Gigi Riva Football Week, una manifestazione organizzata lo scorso novembre per celebrare la sua carriera e il suo legame con Cagliari. “Ricordo che è stato insignito anche della cittadinanza onoraria”, ha aggiunto Secchi, ribadendo l’affetto che la Sardegna ha sempre nutrito nei confronti dell’ex campione. L’iniziativa punta a tramandare alle nuove generazioni l’eredità di un uomo che ha fatto la storia del calcio sardo e nazionale, ma che ha anche rappresentato un modello di valori e integrità. “Per noi sardi e per noi cagliaritani Gigi Riva non è stato solo un calciatore ma una figura epica che ha scelto la nostra terra in cui vivere”, ha proseguito il consigliere. Cagliari onorerà dunque ogni anno Gigi Riva, mantenendo viva la memoria dell’illustre cagliaritano d’adozione, sia nella sua dimensione sportiva che in quella umana, affinché il suo esempio continui a ispirare le generazioni future.